Не виключають атаку Росії: хакери зламали пошту глави канцелярії прем'єра Польщі

Глава канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про те, що хакери зламали його приватну електронну пошту і його дружини. Вони також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах.

Про це Дворчик написав у Twitter , зауваживши, що йдеться про дезінформаційні дії, ймовірно, з боку Росії чи Білорусі.

Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram.

Згідно з його переконанням, враховуючи те, що він вже 11 років має заборону на в'їзд в Росію і Білорусь і активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає злом пошти як "широко розгорнуті дезінформаційні дії, що містять фальсифіковану і маніпулятивну інформацію".

"У зв'язку з повідомленнями про проникнення в мою електронну скриньку і дружини, а також на наші акаунти в соцмережах, про це були поінформовані відповідні державні служби", - заявив Дворчик.

Дворчик зазначив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в соцмережах, про злом його пошти і викрадення секретних документів, є "фальсифікованим і містить неправдиву інформацію".

"Без сумніву, слід стверджувати, що метою цієї кібератаки є дезінформація, і у зв'язку з цим відповідні спецслужби РП роблять необхідні дії щодо з'ясування ситуації", - підкреслив Дворчик.