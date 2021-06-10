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Не виключають атаку Росії: хакери зламали пошту глави канцелярії прем'єра Польщі

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Варшава, Четвер 10 червня 2021 02:14
Не виключають атаку Росії: хакери зламали пошту глави канцелярії прем'єра Польщі Фото: у Польщі повідомили про російську кібератаку (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Глава канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про те, що хакери зламали його приватну електронну пошту і його дружини. Вони також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах.

Про це Дворчик написав у Twitter, зауваживши, що йдеться про дезінформаційні дії, ймовірно, з боку Росії чи Білорусі.

Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram.

Згідно з його переконанням, враховуючи те, що він вже 11 років має заборону на в'їзд в Росію і Білорусь і активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає злом пошти як "широко розгорнуті дезінформаційні дії, що містять фальсифіковану і маніпулятивну інформацію".

"У зв'язку з повідомленнями про проникнення в мою електронну скриньку і дружини, а також на наші акаунти в соцмережах, про це були поінформовані відповідні державні служби", - заявив Дворчик.

Дворчик зазначив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в соцмережах, про злом його пошти і викрадення секретних документів, є "фальсифікованим і містить неправдиву інформацію".

"Без сумніву, слід стверджувати, що метою цієї кібератаки є дезінформація, і у зв'язку з цим відповідні спецслужби РП роблять необхідні дії щодо з'ясування ситуації", - підкреслив Дворчик.

Нагадаємо, Німеччина має вагомі докази причетності Росії до кібератак на Бундестаг.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 травня 2015 року хакер під псевдонімом Scaramouche проник в комп'ютер Меркель і отримав доступ як мінімум до 16 гігабайт інформації.

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