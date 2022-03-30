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Не исключаю этого: премьер Швеции о вступлении страны в НАТО в будущем

Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вторжение Российской Федерации коренным образом изменило ситуацию с безопасностью. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон не исключает того, что в будущем Швеция может присоединиться к НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Андерсон в эфире SVT Nyheter.

"Я никоим образом не исключаю членства в НАТО. Мы можем сказать, что свобода от союзов заслужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решение", - заявила Андерссон.

Как отметила Андерсон, сейчас правительство Швеции обновляет анализ политики безопасности и решения касаемо членства в НАТО будет основываться на том, что именно будет лучше для страны.

Премьер добавила, что предыдущее решение партии выступить против вступления в Альянс было основано на оценке ситуации безопасности в то время.

"Нужно посмотреть, сможем ли мы теперь придумать что-то другое", - отметила Андерсон.

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ШвецияНАТО