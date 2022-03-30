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Не виключаю цього: прем'єр Швеції про вступ країни в НАТО в майбутньому

Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вторгнення Російської Федерації докорінно змінило безпекову ситуацію. Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон не виключає того, що в майбутньому Швеція може приєднатися до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Андерсон в ефірі SVT Nyheter.

"Я жодним чином не виключаю членства в НАТО. Ми можемо сказати, що свобода від союзів зіслужила Швеції хорошу службу, вона вберегла нас від конфліктів, але коли картина безпекової політики перемальовується, необхідно провести оновлений аналіз і на його основі ухвалити рішення", - заявила Андерссон.

Як відзначила Андерсон, наразі уряд Швеції оновлює аналіз політики безпеки й рішення щодо членства в НАТО грунтуватиметься на тому, що саме буде краще для країни.

Прем'єр додала, що попереднє рішення партії виступити проти вступу в Альянс було засновано на оцінці безпекової ситуації на той час.

"Потрібно подивитися, чи зможемо ми тепер придумати щось інше", - відзначила Андерсон.

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ШвеціяНАТО