"Іскандери", "Кинджали" і більше сотні дронів: як ППО відбила атаку РФ на Україну

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком обстрілу стала Полтавщина, зокрема місто Кременчук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних Сил, ворог запустив 183 ударних безпілотники Shahed та імітатори з територій Курської, Орловської, Брянської областей Росії, а також із Міллерово і Приморсько-Ахтарська.
Крім того, по Україні було випущено кілька ракет різного типу: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області, 1 балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" з Курської області, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Ростовської області та 4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Станом на 9:00 протиповітряна оборона знешкодила 167 ворожих засобів повітряного нападу: серед них 111 безпілотників Shahed і інших типів, 2 ракети "Кинджал", 3 ракети "Іскандер-К" та 3 ракети "Калібр".
Ще 48 безпілотників були втрачені на рівні радіолокаційного контролю та подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
В результаті атаки зафіксовано влучання ворогом у Кременчуці. Також повідомляють про падіння уламків збитих безпілотників у шести локаціях.
Нагадаємо, що у Кременчуцькій громаді під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.
Крім того, у Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.
За даними Полтавської ОВА, обійшлося без постраждалих.
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