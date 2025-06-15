"Искандеры", "Кинжалы" и более сотни дронов: как ПВО отразила атаку РФ на Украину

По данным Воздушных Сил, враг запустил 183 ударных беспилотника Shahed и имитаторы с территорий Курской, Орловской, Брянской областей России, а также из Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Кроме того, по Украине было выпущено несколько ракет различного типа: 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области, 1 баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" из Курской области, 4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Ростовской области и 4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

По состоянию на 9:00 противовоздушная оборона обезвредила 167 вражеских средств воздушного нападения: среди них 111 беспилотников Shahed и других типов, 2 ракеты "Кинжал", 3 ракеты "Искандер-К" и 3 ракеты "Калибр".

Еще 48 беспилотников были потеряны на уровне радиолокационного контроля и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки зафиксировано попадание врагом в Кременчуге. Также сообщают о падении обломков сбитых беспилотников в шести локациях.