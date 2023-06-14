"Іскандери", "Калібри" та Х-101. Скільки ракет залишилося у РФ і звідки там іноземні запчастини

Які ракети запускає Росія

У червні країна-агресор б'є по Україні ракетами кількох типів - "Калібр", Х-101/555, Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

"Калібр" - це крилаті ракети морського базування. Як правило, запускаються з кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Х-101/555 - крилаті ракети повітряного базування. Запускаються зі стратегічних бомбардувальників здебільшого з району Каспійського моря.

Х-22 - надзвукові аеробалістичні ракети повітряного базування. Запускаються також зі стратегічних бомбардувальників. Атака в ніч проти 14 червня здійснювалася з Ростовської області.

"Іскандер-К" - крилаті ракети, що летять на малих висотах. Використовуються у складі наземних оперативно-тактичних комплексів. У червні запускалися по Україні з Брянської області.

"Іскандер-М" - балістичні ракети, що запускаються з ОТРК "Іскандер" (теж із Брянської області).

Статистика за червень

Перший місяць літа розпочався з масової ракетної атаки на Київ. У ніч проти 1 червня противник запустив 7 балістичних "Іскандер-М" і 3 крилаті "Іскандер-К". Усі цілі були знищені.

У ніч проти 2 червня росіяни намагалися вдарити 15 ракетами Х-101/Х-555, всі вони були збиті. У ніч на 4 число українські засоби ППО збили 4 із 6 ракет Х-101/Х-555. Черговий 100% результат було продемонстровано у ніч проти 6 червня, коли вдалося збити всі запущені 35 ракет Х-101/Х-555.

Наприкінці минулого тижня Росія вдалася до комбінації ракетних пусків. Так, у ніч на 9 червня вона запустила 6 ракет Х-101/Х-555 (збили 4) та два "Калібри". У ході наступної атаки "Іскандерами" було запущено 8 ракет (збили лише 2), внаслідок прильотів в Одесі були жертви.

Цього тижня противник спершу вдарив 14 ракетами Х-101/Х-555. Сили ППО збили 11 із них, але прилетіло в п'ятиповерхівку у Кривому Розі, внаслідок чого загинули 12 осіб. У ніч на 14 червня було запущено 4 ракети "Калібр" (збили 3, але одна прилетіла у склад в Одесі, є жертви), а також 6 ракетами Х-22 росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці.

Фото: наслідки удару по дому у Кривому Розі (facebook.com/MNSDNE)

Таким чином, за даними Повітряного командування ЗСУ, лише з початку червня Росія запустила по Україні 8 "Калібрів", 66 ракет Х-101/Х-555, 6 ракет Х-22 та 18 "Іскандерів" різних типів.

Російські запаси

За даними джерел РБК-Україна у військових колах, на 3 червня у росіян залишався наступний запас:

"Калібр" - 150 одиниць

Х-101/Х-555 - приблизно 90 одиниць

"Іскандер-М" - приблизно 140 (балістичні ракети)

"Іскандер-К" - 45 одиниць

"Кинжал" - орієнтовно 80 одиниць

Х-22 - близько 180

За минулий місяць противник випустив загалом 198 ракет. Власних запасів та темпів виробництва недостатньо, щоб постійно підтримувати травневу інтенсивність. Однак їх вистачить на масовані удари ще протягом деякого часу.

Докладніше - у матеріалі "Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилося ракет?".

Як швидко Росія виготовляє ракети

У травні заступник начальника військової розвідки Вадим Скибицький у коментарі РБК-Україна розповів, що Росія запускає зовсім нові ракети, які випустили в I кварталі 2023 року.

За оцінками ГУР, нинішні темпи дозволяють росіянам щомісяця виробляти близько 25 "Калібрів", 35 одиниць Х-101, два "Кинджали" та до 5 балістичних "Іскандерів". Ще в березні розвідка говорила про запас ракет у 15% від довоєнного та переконувала, що цього вистачить на не більше двох масованих атак на місяць порівняно із запусками по сотні одиниць минулої осені та взимку.

Фото: Росія більш ніж утричі наростила виробництво ракет Х-101 у порівнянні з "мирним часом" (naked-science.ru)

На початку 2023 темпи російського виробництва оцінювалися в 30 одиниць Х-101 і до 20 "Калібрів" на місяць. Це означає, що противнику вдалося збільшити випуск окремих видів ракет приблизно на 15-20%.

А з урахуванням того, що до війни в Росії за рік виробляли лише по 120 крилатих ракет "Калібр" та Х-101, то в порівнянні з показниками "мирного часу" темпи щодо "Калібрів" зросли в 2,5 рази, а щодо Х-101 - 3,5 і більше.

Росія навчилася обходити санкції

Глава Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу на те, що крайнього удару по Одесі було завдано ракетами "Калібр", які містять близько 40 комплектуючих іноземного виробництва. За його словами, без мікроелектроніки їх неможливо виробляти, тому необхідно посилити санкції. У тому числі проти тих країн, що допомагають Росії.

Днем раніше президент Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл Кривого Рогу ракетами Х-101, заявив Росія продовжує отримувати іноземні технології.

"Якщо взяти одну з ракет, що вдарили по Кривому Розі, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, - вироблені в інших країнах", - зазначив він.

Про невтішну ситуацію говорив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, за осінь та зиму росіяни фактично витратили ракетний потенціал на удари по енергетичній структурі. Проте навесні протягом короткої паузи їм вдалося наростити виробництво.

"Очевидно, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють із нею, і отримує технологічні речі, які сама виробляти не може: плати, чіпи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями", - додав Ігнат.

При цьому він уточнив, що процес виробництва є нешвидким навіть за наявності всіх комплектуючих. Оскільки на збірку, тести та доставку на носії потрібен певний час.

Хто допомагає робити російські ракети

Які саме країни допомагають Росії оминати санкції у цій сфері, в Україні публічно не називають. Але ще у травні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякав, що є країни, які час від часу говорять про мир та паралельно шукають можливості забезпечити Москву всім необхідним. І на його думку, наступний 11-й пакет санкцій Євросоюзу має це заблокувати.

Президент Зеленський напередодні повідомив про зустріч із представниками відповідних країн, яким передали список компаній-постачальників, які допомагають РФ виготовляти ракети. Він також закликав партнерів максимально посилити експортний контроль та закрити лазівки для обходу санкцій.

Фото: президент України Володимир Зеленський вимагає закрити для Росії можливість отримувати компоненти для ракет з інших країн (Getty Images)

Не виключено, що мікроелектроніка надходить від компаній із Німеччини. Як писав Spiegel, російська сторона може отримувати чіпи для систем озброєнь, зокрема для крилатих ракет. Побічно це підтверджують підозрілі угоди.

Наприклад, із лютого 2022 року німецька Elix-St відправила десятки партій мікроелектроніки на 800 тисяч євро до Казахстану. При тому, що раніше взагалі не експортувала туди товари, а постачала все безпосередньо до РФ.

А за даними The Insider, з російською армією продовжують працювати близько 20 європейських компаній. У тому числі Vansped Logistics з технологіями, що використовуються у виробництві ракет.

Ще один напрямок - Китай. Як писало видання Financial Times, Єврокомісія вже готує санкції проти 7 китайських компаній, а також компаній з ОАЕ та Вірменії.

Китайську 3HC Semiconductors звинувачують у спробі обійти експортний контроль та викупити товари виробництва США для військової промисловості Росії. А компанія King-Pai була помічена у постачанні мікроелектроніки для систем наведення крилатих ракет.