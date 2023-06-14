"Искандеры", "Калибры" и Х-101. Сколько ракет осталось у РФ и откуда там иностранные запчасти

Какие ракеты запускает Россия

В июне страна-агрессор бьет по Украине ракетами нескольких типов - "Калибр", Х-101/555, Х-22, "Искандер-К" и "Искандер-М".

"Калибр" - это крылатые ракеты морского базирования. Как правило, запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации.

Х-101/555 - крылатые ракеты воздушного базирования. Запускаются со стратегических бомбардировщиков преимущественно из района Каспийского моря.

Х-22 - сверхзвуковые аэробаллистические ракеты воздушного базирования. Запускаются тоже со стратегических бомбардировщиков. Атака в ночь на 14 июня осуществлялась из Ростовской области.

"Искандер-К" - крылатые ракеты, летящие на малых высотах. Используются в составе наземных оперативно-тактических комплексов. В июне запускались по Украине из Брянской области.

"Искандер-М" - баллистические ракеты, запускаемые с ОТРК "Искандер" (тоже из Брянской области).

Статистика за июнь

Первый месяц лета начался с массовой ракетной атаки на Киев. В ночь на 1 июня противник запустил 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Все цели были уничтожены.

В ночь на 2 июня россияне пытались ударить 15 ракетами Х-101/Х-555, все они были сбиты. В ночь на 4 число украинские средства ПВО сбили 4 из 6 ракет Х-101/Х-555. Очередной 100% результат был продемонстрирован в ночь на 6 июня, когда удалось сбить все запущенные 35 ракет Х-101/Х-555.

В конце прошлой неделе Россия прибегла к комбинации ракетных пусков. Так, в ночь на 9 июня она запустила 6 ракет Х-101/Х-555 (сбили 4) и два "Калибра". В ходе следующей атаки "Искандерами" было запущено 8 ракет (сбили всего 2), в результате прилетов в Одессе были жертвы.

На этой неделе противник сначала ударил 14 ракетами Х-101/Х-555. Силы ПВО сбили 11 из них, но прилетело в пятиэтажку в Кривом Роге, в результате чего погибли 12 человек. В ночь на 14 июня было запущено 4 ракеты "Калибр" (сбили 3, но одна прилетела в склад в Одессе, есть жертвы), а также 6 ракетами Х-22 россияне ударили по Краматорску и Константиновке.

Фото: последствия удара по дому в Кривом Роге (facebook.com/MNSDNE)

Таким образом, по данным Воздушного командования ВСУ, только с начала июня Россия запустила по Украине 8 "Калибров", 66 ракет Х-101/Х-555, 6 ракет Х-22 и 18 "Искандеров" разных типов.

Российские запасы

По данным источников РБК-Украина в военных кругах, на 3 июня у россиян оставался следующий запас:

"Калибр" - 150 единиц

Х-101/Х-555 – примерно 90 единиц

"Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты)

"Искандер-К" - 45 единиц

"Кинжал" - ориентировочно 80 единиц

Х-22 - около 180

За прошлый месяц противник выпустил в общей сложности 198 ракет. Собственных запасов и темпов производства недостаточно, чтобы постоянно поддерживать майскую интенсивность. Однако их достаточно на массированные удары еще в течение некоторого времени.

Подробнее - в материале "Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет?".

Как быстро Россия производит ракеты

В мае замначальника военной разведки Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина рассказал, что Россия запускает совсем новые ракеты, которые выпустили в I квартале 2023 года.

По оценкам ГУР, нынешние темпы позволяют россиянам ежемесячно производить около 25 "Калибров", 35 единиц Х-101, два "Кинжала" и до 5 баллистических "Искандеров". Еще в марте разведка говорила о запасе ракет в 15% от довоенного и убеждала, что этого хватит на не более двух массированных атак в месяц по сравнению с запусками по сотне единиц прошлой осенью и зимой.

Фото: Россия более чем в 3 раза нарастила производство ракет Х-101 по сравнению с "мирным временем" (naked-science.ru)

В начале 2023 года темпы российского производства оценивались в 30 единиц Х-101 и до 20 "Калибров" в месяц. Это означает, что противнику удалось нарастить выпуск отдельных видов ракет примерно на 15-20%.

А с учетом того, что до войны в России за год производили всего по 120 крылатых ракет "Калибр" и Х-101, то в сравнении с показателями "мирного времени" темпы по "Калибрам" выросли в 2,5 раза, а по Х-101 - в 3,5 и более.

Россия научилась обходить санкции

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание на то, что крайний удар по Одессе был нанесен ракетами "Калибр", которые содержат порядка 40 комплектующих иностранного производства. По его словам, без микроэлектроники их невозможно производить, поэтому необходимо ужесточить санкции. В том числе против тех стран, которые помогают России.

Днем ранее президент Владимир Зеленский, реагируя на обстрел Кривого Рога ракетами Х-101, заявил Россия продолжает получить иностранные технологии.

"Если взять одну из ударивших по Кривому Рогу ракет, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, - произведены в других странах", - отметил он

О неутешительной ситуации говорил и спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, за осень и зиму россияне фактически израсходовали ракетный потенциал на удары по энергетической структуре. Однако весной в течение короткой паузы им удалось нарастить производство.

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями", - добавил Игнат.

При этом он уточнил, что процесс производства небыстрый даже при наличии всех комплектующих. Поскольку на сборку, тесты и доставку на носители нужно определенное время.

Кто помогает делать российские ракеты

Какие именно страны помогают России обходить санкции в этой сфере, в Украине публично не называют. Но еще в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекал, что есть страны, которые время от времени говорят о мире и параллельно ищут возможность обеспечить Москву всем необходимым. И по его мнению, следующий 11-й пакет санкций Евросоюза должен это заблокировать.

Президент Зеленский накануне сообщил о встрече с представителями соответствующих стран, которым передали список компаний-поставщиков, помогающих РФ производить ракеты. Он также призвал партнеров максимально усилить экспортный контроль и закрыть лазейки для обхода санкций.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский требует закрыть для России возможность получать компоненты для ракет из других стран (Getty Images)

Не исключено, что микроэлектроника поступает от компаний из Германии. Как писал Spiegel, российская сторона может получать чипы для систем вооружений, в том числе для крылатых ракет. Косвенно это подтверждают подозрительные сделки.

Например, с февраля 2022 года немецкая Elix-St отправила десятки партий микроэлектроники на 800 тысяч евро в Казахстан. При том, что до этого вообще не экспортировала туда товары, а поставляла все напрямую в РФ.

А по данным The Insider, российскую армию продолжают снабжать около 20 европейских компаний. В том числе Vansped Logistics с технологиями, которые используются в производстве ракет.

Еще одно направление - Китай. Как писало издание Financial Times, Еврокомиссия уже готовит санкции против 7 китайских компаний, а также компаний из ОАЭ и Армении.

Китайскую 3HC Semiconductors обвиняют в попытке обойти экспортный контроль и выкупить товары производства США для военной промышленности России. А компания King-Pai была замечена в поставках микроэлектроника для систем наведения крылатых ракет.