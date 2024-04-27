"Іскандери", "Калібри" і не тільки. Чим РФ атакувала Україну та скільки ракет збила ППО

Обстріл України

Російські війська 27 квітня знову влаштували масовану атаку по Україні. На цей раз окупанти використовували виключно ракети.

Головною метою обстрілу стали об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях - Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській. Зокрема, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Не обійшлося без постраждалих. Докладніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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