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"Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 21 из 34 ракет, в том числе "Калибры" и один "Искандер-К" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - рассказал он.

Сколько сбила ПВО

По словам генерала, в результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Чем атаковала РФ

Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. А именно:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и из акватории Азовского моря);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области РФ);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Обстрел Украины

Российские войска 27 апреля снова устроили массированную атаку по Украине. В этот раз оккупанты использовали исключительно ракеты.

Главной целью обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях - Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской. В частности, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Не обошлось без пострадавших. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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