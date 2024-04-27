"Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

Обстрел Украины

Российские войска 27 апреля снова устроили массированную атаку по Украине. В этот раз оккупанты использовали исключительно ракеты.

Главной целью обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях - Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской. В частности, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Не обошлось без пострадавших. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.