Ищут коллаборантов. Костин назначил проверки в прокуратурах прифронтовых регионов

"Сегодня я подписал приказ о проведении служебного расследования в отношении сотрудников прокуратуры прифронтовых регионах Украины, в том числе тех, которые были под временной оккупации. Для того, чтобы проверить кто где находился, какие принимались меры для защиты помещений прокуратур, материалов дел, имущества. А главное - есть ли информация о возможной причастности сотрудников прокуратур к коллаборационной деятельности", - отметил он.

По его словам, подозрения сообщили уже пяти прокурорам. Сейчас проверяют более 600 сотрудников прокуратур, которые пересекали границу. Он также добавил, что также будут проверены факты коллаборационной деятельности среди правоохранительных органов и представителей власти.