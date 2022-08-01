Шукають колаборантів. Костін призначив перевірки в прокуратурах прифронтових регіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна на телемарафоні.

"Сьогодні я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонах України, в тому числі тих, які були під тимчасовою окупацією. Для того, щоб перевірити хто де знаходився, які вживалися заходи для захисту приміщень прокуратур, матеріалів справ, майна. А головне - чи є інформація про можливу причетність співробітників прокуратур до колабораційної діяльності", - зазначив він.

За його словами, підозри повідомили вже п'ятьом прокурорам. Зараз перевіряють понад 600 співробітників прокуратур, які перетинали кордон. Він також додав, що також будуть перевірені факти колабораційної діяльності серед правоохоронних органів і представників влади.