Ищет даже необученных новобранцев: вооруженные силы Канады оценили потери России

По оценке канадского ведомства, практически все подразделения российской армии участвовали в боевых действиях на территории Украины.

"Россия столкнулась с такими большими потерями в большинстве своих армейских подразделений, что изо всех сил пытается найти даже необученных новобранцев для пополнения развернутых частей", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 40 500 оккупантов, а также 1749 танков, 222 самолета и 174 крылатые ракеты.

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