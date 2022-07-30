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Ищет даже необученных новобранцев: вооруженные силы Канады оценили потери России

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия задействовала практически все силы для войны против Украины, однако их недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вооруженных сил Канады в Twitter.

По оценке канадского ведомства, практически все подразделения российской армии участвовали в боевых действиях на территории Украины.

"Россия столкнулась с такими большими потерями в большинстве своих армейских подразделений, что изо всех сил пытается найти даже необученных новобранцев для пополнения развернутых частей", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 40 500 оккупантов, а также 1749 танков, 222 самолета и 174 крылатые ракеты.

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Канада