RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шукає навіть ненавчених новобранців: збройні сили Канади оцінили втрати Росії

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія задіяла практично всі сили для війни проти України, проте їх недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву збройних сил Канади в Twitter.

За оцінкою канадського відомства, практично всі підрозділи російської армії брали участь у бойових діях на території України.

"Росія зіткнулася з такими великими втратами в більшості своїх армійських підрозділів, що з усіх сил намагається знайти навіть ненавчених новобранців для поповнення розгорнутих частин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 40 500 окупантів, а також 1749 танків, 222 літаки і 174 крилаті ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада