Исчезнувший бизнесмен из Днепра смог убежать из плена, - расследование

Фото: Кирилл Суворов (из открытых источников)

Бизнесмена удерживали на одной из загородных турбаз Днепра

Директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, который исчез 27 мая, более трех недель могли "удерживать сотрудники Днепропетровской фискальной службы", после чего ему удалось сбежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов программы "Надзвичайні новини".

Как сообщается, представители налоговых органов насильно удерживали бизнесмена на одной из загородных турбаз Днепра. В комментарии журналистам Суворов рассказал, что его силой заставили сесть в машину и сообщили, что везут в областную налоговую давать показания.

"Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками", - рассказал Суворов.

Отмечается, что в начале мая украинская компания ТОВ "Софт Оил" подписала контракт на поставки масла базового в Украину, а 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако, за день до этого директор компании исчез, а груз, по информации журналистов, оказался заблокирован по ходатайству налоговой милиции Днепропетровской области.

19 июня представители компании "Софт Оил" и адвокаты провели брифинг, где обнародовали информацию о том, что сотрудники Днепропетровской фискальной службы похитили их директора Кирилла Суворова, представители "Софт Оил" также потребовали от ГБР открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства сотрудники фискальных органов Днепропетровской области. По этой же причине они заблокировали груз на таможне.

Позже выяснилось, что под давлением Суворов подписал бумаги, "но вместо камеры попал на загородную базу под охрану, как заложник". Сообщается, что пока его искали родственники, на имущество его компании был наложен арест решением районного суда Днепра. Работники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы, но реакции не получили.

"Обращались во все возможные инстанции - и суды, и райотделы, и в ГБР, в налоговую обращались - потому что знаем, что возбуждено уголовное производство. Нам отвечали: нет, у нас его нет", - заявил Олейник, отметив, что после этого неизвестные начали вымогать выкуп за снятие ареста с компании.

Олейник также отметил, что его просили оказать "финансовую поддержку налоговой милиции", которая измерялась в размере нескольких сотен тысяч долларов.

"В целом Кирилл Суворов провел в плену налоговиков более 3 недель. Как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, Суворова держали в заточении поочередно на двух загородных базах отдыха. Похищение, невозможность связаться с родными, прессинг и насильное удерживание фискалы в последствии назвали "программой защиты свидетеля". Суворову удалось сбежать из-под охраны. И теперь он намерен использовать все возможности правосудия, чтобы наказать собственных похитителей из налоговой", - говорится в расследовании.

Сообщается, что на данный момент решение суда об аресте имущества фирмы в срочном порядке отменено, а апелляция адвокатов "Софт Оил" удовлетворена. Журналисты также сообщают, что указанным делом заинтересовалось Госбюро расследований, а руководство фирмы подало заявление во все правоохранительные органы, в том числе ГПУ и СБУ.