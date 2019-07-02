Зниклий бізнесмен з Дніпра зміг втекти з полону, - розслідування

Фото: Кирило Суворов (з відкритих джерел)

Бізнесмена утримували на одній із заміських турбаз Дніпра

Директора компанії "Софт Оіл" Кирила Суворова, який зник 27 травня, більше трьох тижнів могли "утримувати співробітники Дніпропетровської фіскальної служби", після чого йому вдалося втекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Надзвичайні новини".

Як повідомляється, представники податкових органів насильно утримували бізнесмена на одній із заміських турбаз Дніпра. У коментарі журналістам Суворов розповів, що його силою змусили сісти в машину і повідомили, що везуть в обласну податкову давати показання.

"Почали тиснути психологічно, вимагаючи підписати відмову від своєї фірми, погрожували розправою і тортурами", - розповів Суворов.

Відзначається, що на початку травня українська компанія ТОВ "Софт Оіл" підписала контракт на постачання базового масла в Україну, а 20-х числах травня в Миколаїв прийшли два танкери з товаром. З дозволу та під контролем митниці в Миколаєві масло було злито, також були відібрані зразки для лабораторних аналізів. Вже 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів у бюджет у розмірі 8 млн грн. Однак, за день до цього директор компанії зник, а вантаж, за інформацією журналістів, виявився заблокований за клопотанням податкової міліції Дніпропетровської області.

19 червня представники компанії "Софт Оіл" і адвокати провели брифінг, де оприлюднили інформацію про те, що співробітники Дніпропетровської фіскальної служби викрали їхнього директора Кирила Суворова, представники "Софт Оіл" також вимагали від ГБР відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення. Власник компанії Дмитро Олійник заявив, що Суворова викрали з метою вимагання співробітники фіскальних органів Дніпропетровської області. З цієї ж причини вони заблокували вантаж на митниці.

Пізніше з'ясувалося, що під тиском Суворов підписав папери, "але замість камери потрапив на заміську базу під охорону, як заручник". Повідомляється, що поки його шукали родичі, на майно його компанії був накладений арешт за рішенням районного суду Дніпра. Працівники компанії подали заяви про зникнення в правоохоронні органи, але реакції не отримали.

"Зверталися у всі можливі інстанції - і суди, і райвідділи, і в ГБР, в податкову зверталися - тому що знаємо, що порушено кримінальне провадження. Нам відповідали: ні, у нас його немає", - заявив Олійник, зазначивши, що після цього невідомі почали вимагати викуп за зняття арешту з компанії.

Олійник також зазначив, що його просили надати "фінансову підтримку податковій міліції", яка вимірювалася в розмірі кількох сотень тисяч доларів.

"В цілому Кирило Суворов провів у полоні податківців більше 3 тижнів. Як з'ясував адвокат сім'ї викраденого Єгор Латайко, Суворова тримали в ув'язненні по черзі на двох заміських базах відпочинку. Викрадення, неможливість зв'язатися з рідними, пресинг і насильницьке утримування фіскали у наслідку назвали "програмою захисту свідка". Суворову вдалося втекти з-під охорони. І тепер він має намір використовувати всі можливості правосуддя, щоб покарати власних викрадачів з податкової", - йдеться у розслідуванні.

Повідомляється, що на даний момент рішення суду про арешт майна фірми в терміновому порядку скасовано, а апеляція адвокатів "Софт Оіл" задоволена. Журналісти також повідомляють, що зазначеною справою зацікавилося Держбюро розслідувань, а керівництво фірми подало заяву у всі правоохоронні органи, в тому числі ГПУ і СБУ.