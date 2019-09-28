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Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло

Новости » Общество    28.09.2019 - 20:20
Исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Поиски пропавшего экипажа судна продолжаются

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Об этом сообщил судовладелец, передает РБК-Украина со ссылкой на Gcaptain.com.

В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа продолжаются.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжаются", - заявили в компании Bourbon Rhode.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что "поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)". По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед пропажей оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.

Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

Троих членов экипажа судна Bourbon Rhode спасли, - МИД Украины В Атлантическом океане пропало судно с украинцами
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