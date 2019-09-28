Зникле в Атлантичному океані судно з українцями затонуло

Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Пошуки зниклого екіпажу судна тривають

Судно Bourbon Rhode, котрий зник під час шторму в Атлантичному океані, затонуло. Про це повідомив судновласник, передає РБК-Україна з посиланням на Gcaptain.com.

В даний час пошуки 11 зниклих членів екіпажу тривають.

"Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки тривають", - заявили в компанії Bourbon Rhode.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Василь Кирилич повідомив, що "пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)". За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Пізніше стало відомо, що трое членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців.