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Зникле в Атлантичному океані судно з українцями затонуло

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 20:20
Зникле в Атлантичному океані судно з українцями затонуло
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Пошуки зниклого екіпажу судна тривають

Судно Bourbon Rhode, котрий зник під час шторму в Атлантичному океані, затонуло. Про це повідомив судновласник, передає РБК-Україна з посиланням на Gcaptain.com.

В даний час пошуки 11 зниклих членів екіпажу тривають.

"Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки тривають", - заявили в компанії Bourbon Rhode.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Василь Кирилич повідомив, що "пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)". За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Пізніше стало відомо, що трое членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців.

Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України В Атлантичному океані зникло судно з українцями
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