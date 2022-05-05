Когда исчезнут очереди на АЗС. Названы сроки стабилизации ситуации с бензином

"Ухудшения не будет. Где-то еще возможно в течение недели будет немного напряженная ситуация", - сказал он.

Герус заявил, что с середины мая ожидается улучшение, "потому что идет ресурс, который законтрактован".

"Будет более спокойная ситуация, очереди пройдут и можно будет спокойно заправляться на АЗС без очередей и сложившегося на рынке напряжения", - добавил депутат из фракции "Слуга народа".

Напомним, из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС ввели дополнительные ограничения.

По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем горючего в стране, а также по крупным нефтебазам.

В министерстве заявляют, что дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины

В то же время данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.