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Коли зникнуть черги на АЗС. Названо терміни стабілізації ситуації з бензином

Фото: черги на АЗС зникнуть в середині травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус очікує зникнення черг на заправках. Спокійно заправитися можна буде в середині травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геруса під час брифінгу.

"Погіршення не буде. Десь ще можливо протягом тижня буде трохи напружена ситуація", - сказав він.

Герус заявив, що з середини травня очікується поліпшення, "тому що йде ресурс, який законтрактований".

"Буде більш спокійна ситуація, черги пройдуть і можна буде спокійно заправлятися на АЗС без черг і сформованого на ринку напруги", - додав депутат з фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У міністерстві заявляють, що дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України

Водночас дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.

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Ціни на бензин