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Исчезла ли идея множественного гражданства в Украине на фоне войны: ответ МВД

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине уже наработали ряд механизмов, по которым бы регулировалось бы действие множественного гражданства. Президент придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в интервью Укринформу.

По его словам, Государственная миграционная служба совместно с МВД по поручению президента уже наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, которые бы нормировали вопросы множественного гражданства.

"Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами безопасности нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одной стороны, а с другой - необходимости привлечение того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах ЕС, в Канаде, в США, поскольку решение этого вопроса обещали целый ряд предыдущих президентов Украины", - отметил Енин.

Напомним, как рассказал ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после принятия Радой законопроекта о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина рассказал, когда введут механизм двойного гражданства.

Как в Украине планируют реализовать идею множественного гражданства и какие есть в этом риски - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел УкраиныЕнин