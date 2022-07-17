Чи зникла ідея множинного громадянства в Україні на тлі війни: відповідь МВС

За його словами, Державна міграційна служба спільно з МВС за порученням президента вже напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували питання множинного громадянства.

"Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії РФ, з одного боку, а з іншого - необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах ЄС в Канаді, в США, оскільки розв'язання цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, як розповів раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, після прийняття Радою законопроекту про множинне громадянство Кабмін буде домовлятися з кожною країною окремо.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли запровадять механізм подвійного громадянства.

Як в Україні планують реалізувати ідею множинного громадянства і які є в цьому ризики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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