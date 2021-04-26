Исчез более трех месяцев назад: в Карпатах возобновили поиски туриста из Киева

В Карпатах спасатели снова возобновили поисковые работы 40-летнего киевлянина, заблудившегося в Карпатах еще 13 февраля. Его до сих пор не могут найти.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
В частности, спасатели в очередной раз обследовали место, где вероятно заблудился турист. Его ищут 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход "Богун".
Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.
Поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. Пропавший гражданин не найден.
Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительное. Еще одного ищут.
Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.