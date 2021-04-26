Зник більше трьох місяців тому: в Карпатах відновили пошуки туриста з Києва

У Карпатах рятувальники знову поновили пошукові роботи 40-річного киянина, що заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Його досі не можуть знайти.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області .

Також до пошуків долучились 8 волонтерів з Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

Зокрема, рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист. Його шукають 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки серед яких всюдихід "Богун".

Нагадаємо, 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. На наступний день, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний. Ще одного шукають.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.