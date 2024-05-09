Ірпінський депутат Пікулик не задекларував мільйонні статки, - розслідування

"Офіційно Пікулик прописаний за адресою м.Ірпінь, вул. З.Алієвої 70. Тоді як його дружина оформлена у м.Ірпінь, вул.Соборна 155. Однак фактично родина Пікуликів вже понад 10 років проживає в елітному заміському будинку в курортній Лісовій Бучі. Ділянки в цьому районі Київщини стартують від 10 тис. $ за сотку, а сам будинок коштує щонайменше 500 тис. $. І звісно ж його немає в деклараціях Пікулика", - стверджують журналісти.

Більшість компаній Пікулика оформлені на його дружину Пуставську, яка не зазначена в декларації депутата.

Жінка одночасно виступає в ролі директора в двох компаніях. Також вона є власником ще 4 та бенефіціарним власником 2 компаній. Всі підприємства, як не дивно, тісно пов'язані з Олександром Пікуликом. Деякими подружжя володіє разом, у деяких Пуставська - директор, а Пікулик власник.

Також депутат не задекларував коштовні годинники, зброю та елітний автопарк. Зокрема, Mercedes-Benz s63 AMG, зареєстрований на Пуставську Галину Володимирівну. Авто перебуває в постійному користуванні Пікулика, а його вартість понад десять мільйонів гривень. Саме на цьому авто з дозволу КОВА Пікулик під час війни 4 рази перетинав кордон. Однак на запит журналістів в адміністрації так і не змогли надати інформацію щодо мети таких подорожей Пікулика.

Журналісти також оприлюднили документи, відповідно до яких, мати Пікулика витратила 32 мільйони гривень на покупку близько 10 квартир в елітному ЖК Ірпеня Коім того пенсіонерка стала власником 3 комерційних приміщень в тому ж ЖК, що і дружина Пуставська. Їх площа - 250 м2, а вартість - щонайменше 15 млн грн.

Двома з цих приміщень безоплатно та без договору користується сам Пікулик, про що не згадується в його деклараціях. Наразі пенсіонерка живе за кордоном та володіє там елітною нерухомістю.

"Загалом впродовж останніх років Пікулик придбав близько 40 об'єктів нерухомого майна, елітні авто та набув багатомільйонні статутні капітали в декількох фірмах. Значно виросли і незадекларовані статки його матері та дружини. декларації просто сповнені сумнівними позиками від родичів та співробітників. Мільйон двісті від матері, півтора мільйони від дружини брата, майже 4 мільйони від колег, мільйонні подарунки від кума Бадрудінова і так далі", - додають журналісти.

Нагадаємо, Олександр Пікулик неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, у 2020-му поліція спіймала його пʼяним за кермом авто. Пізніше депутат влаштував стрілянину з нагородної зброї в одному з ірпінських ресторанів. Після цього лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала намір позбавити його мандату.

Пізніше Пікулик незаконно заволодів ЖК "Центральний", який належав його колишньому партнеру. Наразі за цим фактом триває розслідування, на корпоративні права накладено арешт, однак продаж квартир у скандальному ЖК продовжується.