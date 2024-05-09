Ирпенский депутат Пикулик не задекларировал миллионное состояние, - расследование

"Официально Пикулик прописан по адресу г. Ирпень, ул. З.Алиевой 70. В то время как его жена оформлена в г. Ирпень, ул. Соборная 155. Однако фактически семья Пикуликов уже более 10 лет проживает в элитном загородном доме в курортной Лесной Буче. Участки в этом районе Киевщины стартуют от 10 тыс. $ за сотку, а само здание стоит не менее 500 тыс. $. И, конечно, его нет в декларациях Пикулика", - утверждают журналисты.

Большинство компаний Пикулика оформлены на его супругу Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.

Женщина одновременно выступает в роли директора в двух компаниях. Также она владеет еще 4 и бенефициарным владельцем 2 компаний. Все предприятия, как ни странно, тесно связаны с Александром Пикуликом. Некоторыми супруги владеют вместе, у некоторых пуставских - директор, а Пикулик владелец.

Также депутат не задекларировал дорогие часы, оружие и элитный автопарк. В частности, Mercedes-Benz s63 AMG зарегистрирован на Пуставскую Галину Владимировну. Автомобиль находится в постоянном пользовании Пикулика, а его стоимость более десяти миллионов гривен. Именно на этом автомобиле с разрешения КОВА Пикулик во время войны 4 раза пересекал границу. Однако по запросу журналистов в администрации так и не смогли предоставить информацию о целях таких путешествий Пикулика.

Журналисты также обнародовали документы, согласно которым мать Пикулика потратила 32 миллиона гривен на покупку около 10 квартир в элитном ЖК Ирпеня. Их площадь - 250 м2, а стоимость - по меньшей мере 15 млн грн.

Двумя из этих помещений безвозмездно и без договора пользуется сам Пикулик, о чем не упоминается в его декларациях. Пока пенсионерка живет за границей и владеет там элитной недвижимостью.

"В общей сложности за последние годы Пикулик приобрел около 40 объектов недвижимого имущества, элитные авто и приобрел многомиллионные уставные капиталы в нескольких фирмах. Значительно выросло и незадекларированное состояние его матери и жены. декларации просто полны сомнительными займами от родственников и сотрудников. Миллион двести от матери, полтора миллиона от супруги брата, почти 4 миллиона от коллег, миллионные подарки от кума Бадрудинова и так далее", - добавляют журналисты.

Напомним, Александр Пикулик не раз попадал в скандалы. В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпинских ресторанов. После этого лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко намерена лишить его мандата.

Позже Пикулик незаконно завладел ЖК "Центральный", который принадлежал его бывшему партнеру. По данному факту продолжается расследование, на корпоративные права наложен арест, однако продажа квартир в скандальном ЖК продолжается.