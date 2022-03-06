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Из Ирпеня эвакуируют местное население: автобусы ждут в Романовке

Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 6 марта, проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня. Эвакуационные автобусы ожидают людей с 10:00 в Романовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязь.

"Поскольку в городе проблемы со связью, просим по возможности передать эту информацию своим соседям и знакомым", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что Буча несколько суток без света, тепла, связи, Интернета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы. Значительное количество жителей находятся в подвалах. Доставить гуманитарные грузы невозможно - община в осаде врага", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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