З Ірпеня евакуюють місцеве населення: автобуси чекають у Романівці

Сьогодні, 6 березня, проводиться евакуація жінок, дітей та літніх людей з Ірпеня. Евакуаційні автобуси очікують людей з 10:00 у Романівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язок.
"Оскільки в місті проблеми зі зв'язком, просимо по можливості передати цю інформацію своїм сусідам і знайомим", - йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що Буча кілька діб без світла, тепла, зв'язку, Інтернету.
"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали. Значна кількість жителів знаходяться в підвалах. Доставити гуманітарні вантажі неможливо-громада в облозі ворога", - йдеться в повідомленні.
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