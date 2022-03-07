З Ірпеня за день евакуювали близько 2 тисяч осіб, з них 200 дітей

Правоохоронці разом з захисника ЗСУ та місцевим самоврядуванням провели евакуацію жителів Ірпеня Київської області. В понеділок, 7 березня, вдалося вивезти близько 2 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.