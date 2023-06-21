UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд

Фото: в Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Степанова

В Ірпені в гаражному кооперативі поблизу торговельно-розважального центру "Жираф" виявили артилерійський снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Київської області.

Як повідомляється, правоохоронці Бучанського управління поліції провели огляд місця події, а вибухотехніки з "Муніципальної варти" вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.

У поліції закликали українців у випадку виявлення боєприпасів, відразу повідомляти на спецлінію "102".

В Україні знаходять вибухонебезпечні предмети

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на нашій території часто знаходять вибухонебезпечні предмети - бомби, міни, боєприпаси. Найчастіше такі випадки трапляються на деокупованих територіях або після обстрілів РФ.

Так у Запорізькій області після однієї з російських атак місцеві жителі виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію до ДСНС. Сапери ідентифікували невідомий предмет, як авіаційну бомбу ФАБ-50, вилучили її та знищили.

Також раніше у Київській області діти знайшли протипіхотну міну. Вона була у бойовому положенні з розтяжкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьИрпень