В Ирпене обнаружили и обезвредили артиллерийский снаряд

Как сообщается, правоохранители Бучанского управления полиции провели осмотр места происшествия, а взрывотехники из "Муниципального караула" изъяли и обезвредили опасную находку.

В полиции призвали украинцев в случае обнаружения боеприпасов сразу сообщать на спецлинию "102".

В Украине находят взрывоопасные предметы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на нашей территории часто находят взрывоопасные предметы - бомбы, мины, боеприпасы. Чаще всего такие случаи происходят на деоккупированных территориях или после обстрелов РФ.

Так, в Запорожской области после одной из российских атак местные жители обнаружили взрывоопасный предмет и передали информацию в ГСЧС. Саперы идентифицировали неизвестный предмет как авиационную бомбу ФАБ-50, изъяли ее и уничтожили.

Также ранее в Киевской области дети нашли противопехотную мину. Она была в боевом положении с растяжкой.