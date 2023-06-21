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В Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд

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Ірпінь, Київська область, Середа 21 червня 2023 22:12
В Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд Фото: в Ірпені виявили та знешкодили артилерійський снаряд (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Степанова

В Ірпені в гаражному кооперативі поблизу торговельно-розважального центру "Жираф" виявили артилерійський снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Київської області.

Як повідомляється, правоохоронці Бучанського управління поліції провели огляд місця події, а вибухотехніки з "Муніципальної варти" вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.

У поліції закликали українців у випадку виявлення боєприпасів, відразу повідомляти на спецлінію "102".

В Україні знаходять вибухонебезпечні предмети

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на нашій території часто знаходять вибухонебезпечні предмети - бомби, міни, боєприпаси. Найчастіше такі випадки трапляються на деокупованих територіях або після обстрілів РФ.

Так у Запорізькій області після однієї з російських атак місцеві жителі виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію до ДСНС. Сапери ідентифікували невідомий предмет, як авіаційну бомбу ФАБ-50, вилучили її та знищили.

Також раніше у Київській області діти знайшли протипіхотну міну. Вона була у бойовому положенні з розтяжкою.

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Київська область Ирпень
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