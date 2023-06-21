В Ирпене обнаружили и обезвредили артиллерийский снаряд
В Ирпене в гаражном кооперативе возле торгово-развлекательного центра "Жираф" обнаружили артиллерийский снаряд.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.
Как сообщается, правоохранители Бучанского управления полиции провели осмотр места происшествия, а взрывотехники из "Муниципального караула" изъяли и обезвредили опасную находку.
В полиции призвали украинцев в случае обнаружения боеприпасов сразу сообщать на спецлинию "102".
В Украине находят взрывоопасные предметы
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на нашей территории часто находят взрывоопасные предметы - бомбы, мины, боеприпасы. Чаще всего такие случаи происходят на деоккупированных территориях или после обстрелов РФ.
Так, в Запорожской области после одной из российских атак местные жители обнаружили взрывоопасный предмет и передали информацию в ГСЧС. Саперы идентифицировали неизвестный предмет как авиационную бомбу ФАБ-50, изъяли ее и уничтожили.
Также ранее в Киевской области дети нашли противопехотную мину. Она была в боевом положении с растяжкой.
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