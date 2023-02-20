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В Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць

Фото: в Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На вулиця міста Ірпінь від сьогодні, 20 лютого, повертається освітлення. До кінця тижня будуть освітлені також парки і сквери громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

За його словами, повернути освітлення на вечірні вулиці міста дозволило те, що зросла генерація електроенергії.

Окрім цього, з середи, 22 лютого, вуличне освітлення буде увімкнено і в Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях, Діброві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, Рада оборони Запорізької області прийняла рішення про поновлення роботи зовнішнього освітлення в Запоріжжі.

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