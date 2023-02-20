Фото: в Ирпене с сегодняшнего дня возвращают освещение улиц (GettyImagеs)

На улицу города Ирпеня с сегодняшнего дня, 20 февраля, возвращается освещение. К концу недели будут освещены также парки и скверы общины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ирпеня Александра Маркушина.