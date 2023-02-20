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В Ирпене с сегодняшнего дня возвращают освещение улиц

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Ирпень, Понедельник 20 февраля 2023 20:10
В Ирпене с сегодняшнего дня возвращают освещение улиц Фото: в Ирпене с сегодняшнего дня возвращают освещение улиц (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На улицу города Ирпеня с сегодняшнего дня, 20 февраля, возвращается освещение. К концу недели будут освещены также парки и скверы общины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

По его словам, вернуть освещение на вечерние улицы города позволило возросшая генерация электроэнергии.

Кроме этого, со среды, 22 февраля, уличное освещение будет включено и в Михайловке-Рубежовке, Забучье, Козинцах, Диброве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ирпене Киевской области установили первую в Украине малую электростанцию, которая будет бесперебойно питать критическую инфраструктуру города.

Напомним, Совет обороны Запорожской области принял решение о возобновлении работы внешнего освещения в Запорожье.

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