В Ирпене резко возросло количество пострадавших, среди них восемь детей
Число раненых в результате ночной атаки на Ирпень резко возросло, среди пострадавших есть восемь детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
По его данным, в Ирпене уже 17 человек пострадали из-за вражеской атаки. Среди них 8 детей.
По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. Это 70 частных домов, 4 многоэтажки и 6 автомобилей. Также получили повреждения производственные и складские помещения.
Напомним, ночью Россия массированно атаковала Киевщину ракетами и дронами, в Ирпене пропали без вести три человека.
По первым данным, в городе было шесть травмированных, среди них трое детей.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за ночь россияне применили 16 баллистических ракет и более двухсот дронов.
Также они повредили более 10 энергообъектов в одиннадцати областях, а по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света.