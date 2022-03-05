По данным УЗ, снаряд оккупационных властей повредил колею в направлении Ирпеня, в результате чего сошло два пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.

"Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзализныци" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику", - сообщили в УЗ.

В то же время мэр Ирпеня сообщил, что люди, которые ожидают эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка). Оттуда людей будут эвакуировать автобусами в Киев.

Фото: Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути (t.me/UkrzalInfo)