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Під Ірпенем російські війська підірвали залізничні колії

Автор: Валерія Поліщук

У районі Ірпеня російські війська підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниця" і повідомлення мера Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram.

За даними УЗ, снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня, в результаті чого зійшло два порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

"Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком", - повідомили в УЗ.

Водночас мер Ірпеня повідомив, що люди, які очікують евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей евакуюватимуть автобусами до Києва.

Фото: під Ірпенем російські війська підірвали залізничні колії (t.me/UkrzalInfo)

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