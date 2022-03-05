За даними УЗ, снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня, в результаті чого зійшло два порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

"Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком", - повідомили в УЗ.

Водночас мер Ірпеня повідомив, що люди, які очікують евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей евакуюватимуть автобусами до Києва.

Фото: під Ірпенем російські війська підірвали залізничні колії (t.me/UkrzalInfo)