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В Ирпене восстановили железнодорожный мост

Фото: в Ирпене восстановили железнодорожный мост (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 мая восстановили железнодорожный мост, который соединяет Ирпень с Киевом. Первая электричка из столицы уже прибыла на Ирпенский вокзал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина в Telegram.

"Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу "Укрзализныци", министру инфраструктуры Александру Кубракову, руководителю Офиса президента и нашему президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!"- написал он.

Напомним, как ранее сообщал мэр Ирпеня, ежедневно все больше город оживает и уже скоро можно будет всем возвращаться домой.

Ранее стало известно, что после освобождения Ирпеня от российских захватчиков в городе нашли тела 290 мирных жителей.

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