В Ірпені відновили залізничний міст

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу "Укрзалізниці", міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса президента й нашому президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!" - написав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Ірпеня, щодня все більше місто оживає і вже скоро можна буде всім повертатися додому.

Раніше стало відомо, що після звільнення Ірпеня від російських загарбників у місті знайшли тіла 290 мирних мешканців.

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