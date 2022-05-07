RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірпені відновили залізничний міст

Фото: в Ірпені відновили залізничний міст (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 травня відновили залізничний міст, який сполучає Ірпінь із Києвом. Перша електричка зі столиці уже прибула на ірпінський вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу "Укрзалізниці", міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса президента й нашому президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!" - написав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Ірпеня, щодня все більше місто оживає і вже скоро можна буде всім повертатися додому.

Раніше стало відомо, що після звільнення Ірпеня від російських загарбників у місті знайшли тіла 290 мирних мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївИрпень