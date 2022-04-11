В Ирпене на трое суток ввели комендантский час

"С завтрашнего утра (с 6:00 до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час", - написал он.

Также Маркушин подчеркнул, что въезд в город в течение комендантского часа будет запрещен. Исключение - правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Кроме того, он добавил, что проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.