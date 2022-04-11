В Ирпене на трое суток ввели комендантский час

В городе Ирпень Киевской области ввели комендантский час, который продлится от 12 до 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Ирпеня Александра Маркушина.
"С завтрашнего утра (с 6:00 до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час", - написал он.
Также Маркушин подчеркнул, что въезд в город в течение комендантского часа будет запрещен. Исключение - правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.
Кроме того, он добавил, что проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.
Ранее мы сообщали, что в Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию.
Также мы писали, что в Ирпень из Киева начали прокладывать водопровод.
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