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В Ирпень из Киева начали прокладывать водопровод

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 10:45
В Ирпень из Киева начали прокладывать водопровод Фото: в Ирпень из Киева начали прокладывать водопровод (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 апреля в городе Ирпень начали прокладывать водопровод из столицы. А Красный Крест выделил на водообеспечение 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина в Telegram.

"Несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города. Завершаем строительство переправы через реку. Начинаем прокладывать водопровод из Киева. В этом нам помогает "Киевводоканал", "Житомирводоканал", подрядчики. А общество Красного Креста именно для обеспечения ирпенцев водой выделило для нас 20 млн грн!"- рассказал Маркушин.

Напомним, также сообщалось, что сегодня в Ирпене заработает Романовский мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление города.

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