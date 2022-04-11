В Ірпені на три доби ввели комендантську годину

У місті Ірпінь Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.
"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він.
Також Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.
Окрім того, він додав, що проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.
Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій і знищили християнську місію.
Також ми писали, що в Ірпінь з Києва почали прокладати водогін.
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