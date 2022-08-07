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Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий

Фото: Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

После сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены. В социальных сетях опубликовали видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

После продолжительного ливня город Ирпень буквально затопило, о чем сообщают местные жители. В социальных сетях жители города публикуют видео последствий непогоды.

Мэр города заявил, что они уже начали ликвидацию последствий ливня и предоставил номера телефонов, для передачи оперативной информации о любых авариях, повреждениях и неисправностях:

  • Муниципальная стража - 0459760400
  • УЖКХ "Ирпень" - 0459763005, 0689366163
  • Управление благоустройства города - 0459763412
  • ДТЭК - 0444590740
  • Киевоблгаз - 0443646104

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о ухудшение погоды в Украине.

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