Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий

После сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены. В социальных сетях опубликовали видео последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.
После продолжительного ливня город Ирпень буквально затопило, о чем сообщают местные жители. В социальных сетях жители города публикуют видео последствий непогоды.
Мэр города заявил, что они уже начали ликвидацию последствий ливня и предоставил номера телефонов, для передачи оперативной информации о любых авариях, повреждениях и неисправностях:
Напомним, что ранее синоптики предупреждали о ухудшение погоды в Украине.
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