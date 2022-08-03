Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: Украину сегодня накроют шквалы и грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 3 августа почти на всей территории ожидаются дожди. Только в западных регионах будет сухая погода и до +30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. В восточной части днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северный (в северо-восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +16 +19, днем +24 +26 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +25 +30;

в восточных областях ночью +16 +18, днем +25 +28 градусов;

на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +26 +29;

в центральных областях ночью +15 +17, днем +23 +27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +23 +25 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 7-12 м / с.