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Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 03 августа 2022 07:00
Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину сегодня накроют шквалы и грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 3 августа почти на всей территории ожидаются дожди. Только в западных регионах будет сухая погода и до +30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. В восточной части днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.

На остальных территориях ветер преимущественно северный (в северо-восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +24 +26 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +25 +30;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +25 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +26 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +23 +27 градусов.

Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +23 +25 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 7-12 м / с.

Украину накроют шквалы и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера синоптики предупреждали о ухудшении погодных условий в Украине.

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