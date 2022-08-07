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Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків

Фото: Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено. У соціальних мережах опублікували відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Після тривалої зливи місто Ірпінь буквально затопило, про що повідомляють місцеві жителі. У соціальних мережах, мешканці міста публікують відеозаписи наслідків негоди.

Мер міста заявив, що вони вже почали ліквідацію наслідків зливи та надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності:

  • Муніципальна варта - 0459760400
  • УЖКГ "Ірпінь" - 0459763005, 0689366163
  • Управління благоустрою міста - 0459763412
  • ДТЕК - 0444590740
  • Київоблгаз - 0443646104

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні.

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