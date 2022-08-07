Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків

Після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено. У соціальних мережах опублікували відео наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.
Після тривалої зливи місто Ірпінь буквально затопило, про що повідомляють місцеві жителі. У соціальних мережах, мешканці міста публікують відеозаписи наслідків негоди.
Мер міста заявив, що вони вже почали ліквідацію наслідків зливи та надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності:
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні.
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