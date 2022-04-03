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Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров

Фото: Ирпень закрывают на выезд из-за мародерства (t me ressentiment channel)
Автор: Наталья Юрченко

Местные власти Ирпеня (Киевская область) приняли решение закрыть город для защиты от мародеров. Также в населенном пункте постоянно работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают из Ирпеня. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - отметил городской голова.

Он добавил, что в селе Стоянка Киевской области злоумышленники организовали склад награбленного. Маркушин заверил, что "скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам".

Напомним, вчера украинские военные полностью освободили Киевскую область, город Ирпень перешел под контроль Украины 28 марта.

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