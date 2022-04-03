Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів

Місцева влада Ірпеня (Київська область) прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. Також у населеному пункті постійно працює поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина .

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - зазначив міський голова.

Він додав, що у селі Стоянка Київської області зловмисники організували склад награбованого. Маркушин запевнив, що "скоро ці речі повернуться до своїх законних власників".