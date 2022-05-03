Ирпень оживает, совсем скоро можно будет возвращаться, - мэр

В городе Ирпене Киевской области коммунальные службы завершают восстанавливать жизненно необходимое обеспечение города водой, светом и газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.
Сообщается, что в городе почти полностью восстановлено водоснабжение.
"Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около на 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень ежедневно все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой", - написал мэр.
Также Маркушин добавил, что на этой неделе даст более конкретную информацию, когда и какими маршрутами можно будет возвращаться в город.
Ранее мы сообщали, что в Ирпене восстанавливают освещение, компания Signify передает городу 300 уличных светильников.
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