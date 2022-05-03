UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ирпень оживает, совсем скоро можно будет возвращаться, - мэр

Мэр Ирпеня Александр Маркушин
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпене Киевской области коммунальные службы завершают восстанавливать жизненно необходимое обеспечение города водой, светом и газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина.

Сообщается, что в городе почти полностью восстановлено водоснабжение.

"Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около на 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень ежедневно все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой", - написал мэр.

Также Маркушин добавил, что на этой неделе даст более конкретную информацию, когда и какими маршрутами можно будет возвращаться в город.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене восстанавливают освещение, компания Signify передает городу 300 уличных светильников.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьИрпень