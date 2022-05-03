Ірпінь оживає, зовсім скоро можна буде вертатись, - мер

У місті Ірпені Київської області комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення міста водою, світлом та газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина.
Повідомляється, що в місті майже повністю відновлено водопостачання.
"Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання. Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому", - написав мер.
Також Маркушин додав, що цього тижня дасть конкретнішу інформацію, коли і якими маршрутами можна буде вертатись у місто.
Раніше ми повідомляли, що в Ірпені відновлюють освітлення, компанія Signify передає місту 300 вуличних світильників.
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