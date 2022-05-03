Ірпінь оживає, зовсім скоро можна буде вертатись, - мер

Повідомляється, що в місті майже повністю відновлено водопостачання.

"Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання. Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому", - написав мер.

Також Маркушин додав, що цього тижня дасть конкретнішу інформацію, коли і якими маршрутами можна буде вертатись у місто.