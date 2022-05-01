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В Ирпене восстанавливают освещение: компания Signify передает городу 300 уличных светильников

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 13:57
В Ирпене восстанавливают освещение: компания Signify передает городу 300 уличных светильников Фото: Ирпень (mns.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Мировой лидер в области освещения - компания Signify (ранее известная как Philips Lighting) - присоединяется к реконструкции сети уличного освещения Ирпеня, которая была разрушена русской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"Компания передает 300 энергоэффективных светильников для улиц нашего города. Соответствующий договор подписали с руководителем Signify Алексеем Шершнем. Большое спасибо! Сейчас мы с радостью принимаем помощь в абсолютно всех направлениях", - сообщил Маркушин.

Напомним, за минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы в почти 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

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